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Сборная Украины может сыграть в Запорожье

16 мая 14:33 182 Читати українською
Сборная Украины может сыграть в Запорожье
Сборная Украины / ФФУ

Президент ФФУ Андрей Павелко заявил, что в будущем сборная Украины может сыграть на Славутич-Арене в Запорожье.

"Сегодня мы пишем историю, и историю как раз в Запорожье. Первый финал Кубка Украины в этом городе. Впервые команда выиграла 13 титулов этого соревнования, и, конечно же, я уверен, что такая запорожская земля – истинно футбольная.

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Мы начали этот поединок с минуты памяти о Валерии Васильевиче Лобановском. Именно в Запорожье произошла трагедия, мы все помним нашего мэтра, нашего великого тренера.

Сегодня в Запорожье переместилась столица футбола, футбольной жизни. Я думаю, что мы будем продолжать. С такими болельщиками, с таким состоянием газона мы можем планировать здесь игры сборной", – цитирует Павелко сайт каналов Футбол 1/2.

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Украина Украина Андрей Павелко Славутич-Арена
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