Збірна України дізналася календар матчів у Лізі націй 2020/21

Україна разом з іншими учасниками Ліги націй 2020/21 отримала календар групового етапу турніру, який відбудеться восени цього року.
УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив розклад матчів Ліги націй 20/21.
Україна отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21
1 тур
Україна – Швейцарія – 3 вересня, 21:45
2 тур
Іспанія – Україна – 6 вересня, 21:45
3 тур
Україна – Німеччина – 10 жовтня, 21:45
4 тур
Україна – Іспанія – 13 жовтня, 21:45
5 тур
Німеччина – Україна – 13 листопада, 21:45
6 тур
Швейцарія – Україна – 16 листопада, 21:45
Нагадаємо, команда Андрія Шевченка піднялася до дивізіону А Ліги націй після перемоги над Чехією та Словаччиною у групі дивізіону В минулого розіграшу турніру.
Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів