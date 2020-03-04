Збірна України дізналася календар матчів у Лізі націй 2020/21

Україна разом з іншими учасниками Ліги націй 2020/21 отримала календар групового етапу турніру, який відбудеться восени цього року.

УЄФА на своєму офіційному сайті оприлюднив розклад матчів Ліги націй 20/21.

Україна отримала в суперники двох чемпіонів світу на груповому етапі Ліги націй-2020/21

1 тур

Україна – Швейцарія – 3 вересня, 21:45

2 тур

Іспанія – Україна – 6 вересня, 21:45

3 тур

Україна – Німеччина – 10 жовтня, 21:45

4 тур

Україна – Іспанія – 13 жовтня, 21:45

5 тур

Німеччина – Україна – 13 листопада, 21:45

6 тур

Швейцарія – Україна – 16 листопада, 21:45

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка піднялася до дивізіону А Ліги націй після перемоги над Чехією та Словаччиною у групі дивізіону В минулого розіграшу турніру.

Результати жеребкування Ліги націй-2020/21 – важка група для України, багато цікавих квартетів