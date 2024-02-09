"За Реброва збірна стала зовсім інша. Той же Піхальонок та ще деякі гравці зараз у складі, здається, що за колишніх тренерів вони нікому не були потрібні. У нас звикли, Коноплянка та Ярмоленко, і тільки вони мають бути. А для Реброва немає крутих, блатних, сірих чи білих.

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У нього тільки є людина, яка нормально грає у футбол. І це величезний плюс. Усі бачать, що при Реброві будь-який футболіст із чемпіонату України, будь-який українець може потрапити до збірної. Якщо добре грає. Це не може не радувати.

Чи було в Петракова чи інших попередніх тренерів збірної України, що гравці потрапляли до складу не за спортивним принципом? На мою думку – таке було. Деякі футболісти грають добре і не потрапляють до складу. А Коноплянка без практики у своєму клубі, де він двічі на заміну вийшов, був викликаний до збірної. Я вважаю, що це несправедливо стосовно решти футболістів", – поділився Поворознюк в інтерв'ю Українському футболу.

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