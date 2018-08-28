Збірна Словаччини оголосила склад на матч з Україною

Головний тренер збірної Словаччини Ян Козак оголосив склад своєї команди на товариський поєдинок із Данією та матч Ліги націй з Україною.

На прес-конференції у Братиславі наставник збірної Словаччини оголосив імена футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів із командами Данії та України. Загалом у списку Яна Козака 24 гравці, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Воротарі: Мартін Дубравка (Ньюкасл, Англія), Матуш Козачик (Вікторія), Міхал Шулла (Слован).

Захисники: Петер Пекарик (Герта, Німеччина), Мартін Шкртел (Фенербахче, Туреччина), Роберт Мазань (Сельта, Іспанія), Мартін Вальджент (Мальорка, Іспанія), Норберт Дьйомбер (Перуджа, Італія), Мілан Шкріняр (Інтер, Італія), Любомир Шатка (Дунайска), Томаш Губочан (Марсель, Франція), Ерік Сабо (Бейтар, Ізраїль).

Півзахисники: Станіслав Лоботка (Сельта, Іспанія), Патрік Грошовскі (Вікторія), Юрай Куцка (Трабзонспор, Туреччина), Ян Грегуш (Копенгаген, Данія), Марек Гамшік (Наполі, Італія), Ондрей Дуда (Герта, Німеччина), Роберт Мак (Зеніт, Росія), Альберт Руснак (Реал Солт-Лейк Сіті, США), Владімір Вайсс (Аль-Гарафа, Катар).

Нападники: Ерік Пачинда (Дунайска), Міхал Дюриш (Анортосіс, Кіпр), Адам Немец (Пафос, Кіпр).

Нагадаємо, матч Ліги націй Україна – Словаччина відбудеться 9 вересня, початок гри о 16:00 за київським часом.

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