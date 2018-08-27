Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про те, якою бачить національну команду.

"Команда повинна вміти все: тримати м'яч, добре оборонятися, вміти використовувати простір, тобто моментами грати на контратаках. Грати тільки на контратаках і відбиватися – це футбол в нікуди, він ні до чого не приведе. В цей футбол я не бачу сенсу навіть намагатися грати.

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Для мене зараз головне результат. Ми два роки перебудовували команду, вводили нових гравців, поставили певну стратегію, структуру гри команди. Для мене головне – потрапити на чемпіонат Європи, це задача номер один. Якщо ми потрапимо на чемпіонат Європи, я виконав своє завдання. Якщо ні – не виконав.

Якщо футболіст приїхав у збірну просто пограти в футбол – його не буде в моїй команді. Для мене – це головна філософія.

Я нікому не гарантую місця в складі. Це футбол, це нормально. Збірна – не клуб. У футболістів немає контракту зі збірною. У них має бути бажання приїжджати, допомагати, грати для своїх глядачів, бажання повинно виходити від серця, а не від контракту. Чекаю від футболістів 100% самовіддачі", – розповів Шевченко програмі Профутбол.

Нагадаємо, матч Ліги націй Чехія – Україна відбудеться 6 вересня, початок гри о 21:45 за київським часом.

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