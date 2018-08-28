Сборная Словакии объявила состав на матч с Украиной

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак объявил состав своей команды на товарищеский поединок с Данией и матч Лиги наций с Украиной.

На пресс-конференции в Братиславе наставник сборной Словакии объявил имена футболистов, которых он вызвал для подготовки к матчам с командами Дании и Украины. Всего в списке Яна Козака 24 игрока, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Вратари: Мартин Дубравка (Ньюкасл, Англия), Матуш Козачик (Виктория), Михал Шулла (Слован).

Защитники: Петер Пекарик (Герта, Германия), Мартин Шкртел (Фенербахче, Турция), Роберт Мазань (Сельта, Испания), Мартин Вальджент (Мальорка, Испания), Норберт Дьйомбер (Перуджа, Италия), Милан Шкриняр (Интер, Италия), Любомир Шатка (Дунайска), Томаш Губочан (Марсель, Франция), Эрик Сабо (Бейтар, Израиль).

Полузащитники: Станислав Лоботка (Сельта, Испания), Патрик Грошовски (Виктория), Куцка (Трабзонспор, Турция), Ян Грегуш (Копенгаген, Дания), Марек Гамшик (Наполи, Италия), Ондрей Дуда (Герта, Германия), Роберт Мак (Зенит, Россия), Альберт Руснак (Реал Солт-Лейк Сити, США), Владимир Вайсс (Аль-Гарафа, Катар).

Нападающие: Эрик Пачинда (Дунайска), Михал Дюриш (Анортосис, Кипр), Адам Немец (Пафос, Кипр).

Напомним, матч Лиги наций Украина – Словакия состоится 9 сентября, начало игры в 16:00 по киевскому времени.

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