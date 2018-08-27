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Шевченко викликав у збірну України 24 футболісти на матчі проти Чехії та Словаччини – є 2 дебютанти

21:50 1720 Читать на русском
Шевченко викликав у збірну України 24 футболісти на матчі проти Чехії та Словаччини – є 2 дебютанти
Андрій Шевченко / Фото ФФУ

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко викликав на матчі Ліги націй 24 гравця.

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі – Шахтар), Микита Бурда (Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Андрій Цуріков (Олександрія).

Шевченко: Я нікому не гарантую місця в складі збірної України, національна команда – не клуб

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія).

Шевченко: В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бєсєдін (Динамо).

Уперше виклик до головної команди отримали два гравці – захисники Шахтаря Олег Данченко та Олександрії Андрій Цуріков.

У резервному списку, оголошеному раніше, залишаються захисник Василь Кравець з іспанського Луго та форвард Євген Селезньов із турецького Акхісару, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Ліга націй1 тур

Чехія - Україна: Четвер 06 вересня 2018

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Головне Чехія - Україна Україна - Словаччина Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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