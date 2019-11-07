Збірна Португалії оприлюднила заявку на завершальні матчі відбору до Євро-2020

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився зі списком гравців на матчі відбору до Євро-2020 проти Литви та Люксембургу.
Збірна Португалії у своєму твіттері оприлюднила список гравців, які відправляться на матчі проти Литви та Люксембургу 14 та 17 листопада відповідно.
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Воротарі: Бету, Жозе Са, Руй Патрісіу.
Захисники: Рікарду Перейра, Нельсон Семеду, Рубен Семеду, Жозе Фонте, Пепе, Рубен Діаш, Рафаел Геррейро, Маріу Руй.
Півзахисники: Данілу Перейра, Рубен Невеш, Бернарду Сілва, Бруну Фернандеш, Жоау Моутінью, Піцці, Жоау Маріу.
Нападники: Брума, Кріштіану Роналду, Андре Сілва, Даніел Поденсе, Діогу Жота, Едер, Гонсалу Пасієнсія.
Нагадаємо, збірна Португалії перебуває в одній групі з Україною, маючи в активі 11 очок, та посідає другу сходинку.
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