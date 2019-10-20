Футбольний союз Сербії готовий фінансово стимулювати суперників Португалії – інтриги у групі збірної України

Керівництво Сербського футбольного союзу може вдатися до будь-яких заходів, щоб випередити збірну Португалії у відборі на Євро-2020.

Серби обіцяють 500 тисяч євро для Литви або Люксембургу, якщо якась із цих збірних зможе забрати очки у Португалії, інформує Kurir.

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За два тури до фінішу "селесао" випереджають балканців на один пункт, тобто будь-яка осічка Роналду і компанії подарує Сербії шанс на другу путівку в основний етап Євро-2020 від групи В. Португальці гратимуть проти скромних Литви та Люксембургу, але якщо комусь з аутсайдерів квартету таки вдасться шокувати чемпіонів Європи, то вони отримають півмільйона євро винагороди від СФС. "Білі орли" також протистоятимуть Люксембургу, а в останньому турі прийматимуть збірну України.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка вже забезпечила собі перше місце групи В, тому може спокійно готуватися до виступів на Євро-2020.

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