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Футбольний союз Сербії готовий фінансово стимулювати суперників Португалії – інтриги у групі збірної України

17:07 733 Читать на русском
Футбольний союз Сербії готовий фінансово стимулювати суперників Португалії – інтриги у групі збірної України
Литва – Сербія / Фото STARSPORT

Керівництво Сербського футбольного союзу може вдатися до будь-яких заходів, щоб випередити збірну Португалії у відборі на Євро-2020.

79’ Донатас Казлаускас
 
Алєксандар Мітровіч 49’
Алєксандар Мітровіч 53’
49’ Алєксандар Мітровіч
53’ Алєксандар Мітровіч
79’ Донатас Казлаускас

Серби обіцяють 500 тисяч євро для Литви або Люксембургу, якщо якась із цих збірних зможе забрати очки у Португалії, інформує Kurir.

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За два тури до фінішу "селесао" випереджають балканців на один пункт, тобто будь-яка осічка Роналду і компанії подарує Сербії шанс на другу путівку в основний етап Євро-2020 від групи В. Португальці гратимуть проти скромних Литви та Люксембургу, але якщо комусь з аутсайдерів квартету таки вдасться шокувати чемпіонів Європи, то вони отримають півмільйона євро винагороди від СФС. "Білі орли" також протистоятимуть Люксембургу, а в останньому турі прийматимуть збірну України.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка вже забезпечила собі перше місце групи В, тому може спокійно готуватися до виступів на Євро-2020.

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Литва - Сербія Португалія Португалія Сербія Сербія Люксембург Люксембург Євро-2020 Португалія - Люксембург
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