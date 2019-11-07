Сборная Португалии обнародовала заявку на заключительные матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился со списком игроков на матчи отбора к Евро-2020 против Литвы и Люксембурга.

Сборная Португалии в своем твиттере опубликовала список игроков, которые отправятся на матчи против Литвы и Люксембурга 14 и 17 ноября соответственно.

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Вратари: Бету, Жозе Са, Руй Патрисиу.

Защитники: Рикарду Перейра, Нельсон Семеду, Рубен Семеду, Жозе Фонте, Пепе, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейро, Мариу Руй.

Полузащитники: Данило Перейра, Рубен Невеш, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жоау Моутинью, Пицци, Жоау Мариу.

Нападающие: Брума, Криштиану Роналду, Андре Силва, Даниэл Поденсе, Диогу Жота, Эдер, Гонсалу Пасиенсия.

Напомним, сборная Португалии находится в одной группе с Украиной, имея в активе 11 очков, и занимает второе место.

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