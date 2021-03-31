Перед поєдинком третього туру кваліфікації до ЧС-2022 команда збірної Англії традиційно опустилась на одне коліно, щоб підтримати BLM рух, чого не зробив суперник.

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Національна команда Польщі стоячи очікувала на стартовий свисток. Раніше, президент польської федерації футболу пояснив, що їхня збірна не планує ставати на коліно, адже вважає, що ця тема їх не цікавить, і у світі є набагато важливіші проблеми.

Такий вчинок гостей вже жваво обговорють у мережі, де думки вболівальників розділились.

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