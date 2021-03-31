Перед поединком третьего тура квалификации к ЧМ-2022 команда сборной Англии традиционно опустилась на одно колено, чтобы поддержать BLM движение, чего не сделал соперник.

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Национальная команда Польши стоя ожидала на стартовый свисток. Ранее, президент польской федерации футбола пояснил, что их сборная не планирует опускаться на колено, поскольку считает, что эта тема их не интересует, и в мире есть гораздо более важные проблемы.

Такой поступок гостей уже живо обсуждают в сети, где мысли болельщиков разделились.

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