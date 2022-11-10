Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхнєвіч визначився зі списком гравців, які гратимуть на чемпіонаті світу в Катарі.

До заявки збірної Польщі включили 26 гравців, повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу. Відзначимо, що місця у списку не знайшлось для оборонця Динамо Томаша Кендзьори.

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Голкіпери: Дронговські, Скорупскі, Щенсни.

Захисники: Беднарек, Берешинські, Кеш, Глік, Гумни, Єнджейчик, Ківіор, В'єтеска, Залєвскі.

Півзахисники: Белік, Франковскі, Гросіцкі, Камінскі, Крихов'як, Скураш, Себастьян Шиманскі, Даміан Шиманскі, Зєлінскі, Журковскі.

Нападники: Лєвандовскі, Мілік, Пйонтек, Свідерскі.

Додамо, що збірна Польщі потрапила до групи C, де побореться за вихід у плей-офф з Аргентиною, Мексикою та Саудівською Аравією. "Кадра" розпочне свої виступи 22 листопада грою проти мексиканців, початок о 18:00.

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