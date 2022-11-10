Тренерський штаб на чолі з Гаретом Саутгейтом обрав обойму гравців на чемпіонат світу в Катарі.

До списку потрапили 26 футболістів. А от Марк Геї (Крістал Пелас), Фікайо Томорі (Мілан), Джо Гомес (Ліверпуль), Айвен Тоуні (Брентфорд), Таммі Абрахам (Рома) та Джеймс Ворд-Праус (Саутгемптон) були серед претендентів на виклик, але його не отримали.

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Повна заявка збірної Англії на Мундіаль:

Голкіпери: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал);

Оборонці: Трент Александер-Арнольд (Ліверпуль), Конор Коуді (Евертон), Ерік Дайєр (Тоттенхем), Харрі Магуайр, Люк Шоу (обоє – Ман Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обоє – Ман Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл), Бен Вайт (Арсенал);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Борусія Д), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обоє – Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Калвін Філліпс (Ман Сіті), Деклан Райс (Вест Хем);

Форварди: Філ Фоден, Джек Гріліш (обоє – Ман Сіті), Харрі Кейн (Тоттенхем), Джеймс Меддісон (Лестер), Маркус Рашфорд (Ман Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Каллум Вілсон (Ньюкасл), Рахім Стерлінг (Челсі).

У Катарі підопічні Саутгейта стартуватимуть 21 листопада матчем проти Ірану. Також суперниками будуть США та Уельс.

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