Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич определился со списком игроков, которые будут играть на чемпионате мира в Катаре.

В заявку сборной Польши включили 26 игроков, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза. Отметим, что места в списке не нашлось для защитника Динамо Томаша Кёндзеры.

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Голкиперы: Дронговски, Скорупски, Щенсны.

Защитники: Беднарек, Берешински, Кэш, Глик, Гумны, Енджейчик, Кивиор, Вьетеска, Залевски.

Полузащитники: Белик, Франковски, Гросицки, Камински, Криховяк, Скураш, Себастьян Шимански, Дамиан Шимански, Зелински, Журковски.

Нападающие: Левандовски, Милик, Пёнтек, Свидерски.

Добавим, что сборная Польши попала в группу C, где сразится за выход в плей-офф с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. "Кадра" начнет свои выступления 22 ноября игрой против мексиканцев, начало в 18:00.

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