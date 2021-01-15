Нинішній головний тренер Ігор Ангеловскі погодився продовжити контракт до завершення континентального форуму, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Північної Македонії.

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Фахівець очолює "Червоних левів" з жовтня 2015 року і нарешті зміг вивести команду на великий турнір. Македонці посіли лише третє місце у відборі, але вдало виступили на стадії плей-офф. Підопічні Ангеловскі розібралися з Косово (2:1) та Грузією (1:0).

Нагадаємо, суперниками Північної Македонії на груповому етапі Євро-2020 стануть Нідерланди, Австрія та Україна.

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