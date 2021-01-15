Сборная Северной Македонии определилась с главным тренером на Евро – одним из соперников будет Украина
Сборная Северной Македонии решила, кто поведет команду на групповом этапе Евро-2020.
Нынешний главный тренер Игор Ангеловски согласился продлить контракт до завершения континентального форума, сообщает официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.
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Специалист возглавляет "Красных львов" с октября 2015 и наконец смог вывести команду на крупный турнир. Македонцы заняли лишь третье место в отборе, но удачно выступили на стадии плей-офф. Подопечные Ангеловски разобрались с Косово (2:1) и Грузией (1:0).
Напомним, соперниками Северной Македонии на групповом этапе Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия и Украина.
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