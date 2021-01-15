Нынешний главный тренер Игор Ангеловски согласился продлить контракт до завершения континентального форума, сообщает официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии.

"Увидим игру Украина – Северная Македония": румынский журналист разочарован матчами Евро-2020, которые примет Бухарест

Специалист возглавляет "Красных львов" с октября 2015 и наконец смог вывести команду на крупный турнир. Македонцы заняли лишь третье место в отборе, но удачно выступили на стадии плей-офф. Подопечные Ангеловски разобрались с Косово (2:1) и Грузией (1:0).

Напомним, соперниками Северной Македонии на групповом этапе Евро-2020 станут Нидерланды, Австрия и Украина.

Игнорировал Украину, а к триумфу с Моуринью добрался через суд – 10 фактов, которые делают Пандева уникальной легендой