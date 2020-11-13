Журналіст Емануель Рошу, який працював у британських виданнях The Guardian, FourFourTwo, а також голосував від імені країни за "Золотий м'яч", невдоволений статусом команд, що гратимуть у Румунії на чемпіонаті Європи.

Вчора, 12 листопада, Північна Македонія здобула путівку на Євро-2020. Балканська збірна обіграла Грузію у фіналі плей-офф та приєдналася до України, Нідерландів та Австрії у квартеті С. Три поєдинки цієї групи пройдуть в Бухаресті. Сама ж збірна Румунії не змогла пробитися на чемпіонат, поступившись Ісландії в плей-офф.

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Вочевидь, статус збірних, які прийдуть в Румунію, вдовольняє не всіх. Принаймні, журналіст Емануель Рошу вже висловив своє розчарування.

"Ми завжди чекали Євро-2020 в Румунії. А тепер побачимо поєдинки Австрія – Північна Македонія та Україна – Північна Македонія. Весело", – написав Рошу в Twitter.

Нагадаємо, бухарестська Арена Націонале прийме 4 поєдинки чемпіонату Європи – 3 матчі групового етапу та зустріч 1/8 фіналу.

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