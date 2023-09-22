Нагельсманн офіційно очолив збірну Німеччини
Колишній наставник Баварії Юліан Нагельсманн став головним тренером національної збірної Німеччини і готуватиме команду до домашнього чемпіонату Європи-2024.
Керівництво DFB визначилося з новим наставником Бундестім після звільнення Ганса-Дітера Фліка, якого відправили у відставку через серію незадовільних результатів у товариських матчах. У спарингу проти Франції виконувачем обов'язків тренера був Руді Фьоллєр, але тепер команда отримала повноцінного наставника.
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Новим тренером збірної Німеччини 22 вересня став Юліан Нагельсманн, якого і вважали фаворитом на цю посаду. Контракт розрахований до 31 липня 2024 року, повідомляє офіційний сайт Німецького футбольного союзу.
Асистентами Нагельсманна у тренерському штабі стануть Сандро Вагнер і Бенджамін Глюк. Останнім місцем роботи 36-річного фахівця була мюнхенська Баварія, яка в березні несподівано вирішила змінити тренера, хоча на той момент боролася за три трофеї. Замість Нагельсманна Баварію очолив Томас Тухель, який вилетів з ЛЧ та Кубка Німеччини і ледве виграв Бундеслігу.
До Баварії Нагельсманн працював головним тренером РБ Лейпциг і Хоффенхайма.
Нагадаємо, Німеччина напряму кваліфікувалася на Євро-2024 на правах господаря турніру.