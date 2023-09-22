Бывший наставник Баварии Юлиан Нагельсманн стал главным тренером национальной сборной Германии и будет готовить команду к домашнему чемпионату Европы-2024.

Руководство DFB определилось с новым наставником Бундестим после увольнения Ханса-Дитера Флика, которого отправили в отставку из-за серии неудовлетворительных результатов в товарищеских матчах. В спарринге против Франции исполняющим обязанности тренера был Руди Феллер, но теперь команда получила полноценного наставника.

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Новым тренером сборной Германии 22 сентября стал Юлиан Нагельсманн, которого и считали фаворитом на этот пост. Контракт рассчитан до 31 июля 2024 года, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Помощниками Нагельсманна в тренерском штабе станут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк. Последним местом работы 36-летнего специалиста была мюнхенская Бавария, которая в марте неожиданно решила сменить тренера, хотя на тот момент боролась за три трофея. Вместо Нагельсманна Баварию возглавил Томас Тухель, который вылетел из ЛЧ и Кубка Германии и елк-еле выиграл Бундеслигу.

До Баварии Нагельсманн работал главным тренером РБ Лейпциг и Хоффенхайма.

Напомним, Германия напрямую квалифицировалась на Евро-2024 на правах хозяина турнира.