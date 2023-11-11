Юліан Нагельсманн викликав 27 футболістів на товариські матчі проти Туреччини (18 листопада) та Австрії (21-го).

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Мануель Нойєр оклигав після важкої травми, провів кілька матчів за Баварію, але попросив поки не викликати його вперше з часів провального ЧС-2022. Четвірка воротарів збірної Німеччини сформована без колишнього капітана – тер Штеген, Трапп, Бауманн і 32-річний Яніс Бласвіх (РБ Лейпциг), для якого це перше запрошення у кар'єрі. Ще один дебютант – 29-річний нападник Вердера Марвін Дукш.

Нагадаємо, збірна Німеччини вийшла на Євро-2024 напряму, як господар турніру. Результати в рамках підготовки були жахливі, тому Нагельсманн замінив Хансі Фліка на тренерському містку.

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