Юлиан Нагельсманн вызвал 27 футболистов на товарищеские матчи против Турции (18 ноября) и Австрии (21-го).

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Мануэль Нойер восстановился после тяжелой травмы, провел несколько матчей за Баварию, но попросил пока не вызывать его впервые со времен провального ЧМ-2022. Четверка вратарей сборной Германии сформирована без бывшего капитана – тер Штеген, Трапп, Бауманн и 32-летний Янис Бласвих (РБ Лейпциг), для которого это первое приглашение в карьере. Еще один дебютант – 29-летний нападающий Вердера Марвин Дукш.

Напомним, сборная Германии вышла на Евро-2024 напрямую как хозяин турнира. Результаты в рамках подготовки были ужасающие, поэтому Нагельсманн заменил Ханси Флика на тренерском мостике.

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