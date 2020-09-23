Збірна Нідерландів визначилась із фаворитом на посаду нового тренера – Моурінью називав його найгіршим в історії АПЛ
Франк Де Бур став одним з головних претендентів на роботу в збірній Нідерландів.
Федерація футболу Нідерландів планує презентувати фахівця у статусі нового головного тренера збірної вже цього тижня, повідомляє Telegraaf.
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Де Бур залишився єдиним із кандидатів на посаду після приходу Рональда Кумана в Барселону. Два інші претенденти – Франк Райкард і Петер Бос – мають свої причини відмовитись від пропозиції. Перший вирішив поки не повертатись у футбол, а другий планує допрацювати свій контракт із леверкузенським Байєром, який розрахований до 2021 року.
Цікаво, що Жозе Моурінью свого часу знищив Де Бура, назвавши його найгіршим тренером в історії АПЛ, коли нідерландець очолював Крістал Пелас.
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