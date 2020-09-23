Франк Де Бур стал одним из главных претендентов на работу в сборной Нидерландов.

Федерация футбола Нидерландов планирует представить специалиста в статусе нового главного тренера сборной уже на этой неделе, сообщает Telegraaf.

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Де Бур остался единственным из кандидатов на должность после прихода Рональда Кумана в Барселону. Два других претендента – Франк Райкард и Петер Бос – имеют свои причины отказаться от предложения. Первый решил пока не возвращаться в футбол, а второй планирует доработать свой контракт с леверкузенским Байером, который рассчитан до 2021 года.

Интересно, что Жозе Моуринью в свое время уничтожил Де Бура, назвав его худшим тренером в истории АПЛ, когда нидерландец возглавлял Кристал Пэлас.

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