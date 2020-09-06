Збірна Нідерландів може зробити ставку на закордонного фахівця після відходу Рональда Кумана.

"Ораньє" зробили пропозицію Массіміліано Аллегрі, який не має жодного досвіду роботи з національними збірними, повідомляє Football-Italia з посиланням на Sky Sport Italia.

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Основним претендентом на тренерське крісло команди вважається Хенк тен Кате, однак нідерландці спочатку звернулися до екс-наставника Ювентуса. Аллегрі вже понад рік сидить без роботи, сподіваючись на запрошення одного з європейських грандів. Італійський фахівець планує відновити кар'єру на рівні клубів, тому його призначення в збірну виглядає вкрай малоймовірним.

Нагадаємо, саме Нідерланди стануть першим суперником збірної України на Євро-2020. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера "помаранчевих" призначений Дуайт Лодевегес.

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