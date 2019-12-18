Збірна Нідерландів ризикує втратити ще одного гравця на Євро-2020

Нападник ПСВ та збірної Нідерландів Доніелл Мален може опинитися поза грою на тривалий час. Його участь у чемпіонаті Європи-2020 – під серйозним сумнівом.

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман отримав чергову неприємну новину. Після Мемфіса Депая, який травмував коліно та ризикує не зіграти на чемпіонаті Європи, аналогічне пошкодження отримав і Доніелл Мален – нападник "помаранчевих".

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20-річний форвард ПСВ травмувався у поєдинку чемпіонату Нідерландів проти Фейєнорда та ризикує пропустити щонайменше 4 місяці, інформує Telegraaf.

Мален дебютував за національну збірну Нідерландів у 2019 році. Провів 4 матчі, забив 1 гол та віддав 1 асист. У складі ПСВ зіграв 25 матчів у всіх турнірах – 17 голів, 9 результативних передач.

Нагадаємо, Нідерланди стануть першим суперником України на Євро-2020. Матч пройде 14 червня в Амстердамі.

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