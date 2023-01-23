Сьогодні відбулася офіційна презентація Рональда Кумана, який підписав контракт до літа 2026-го.

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Про зміну на тренерському містку нідерландців було відомо ще у квітні минулого року. Куман замінив Луї ван Гала, який заздалегідь повіомив про свій відхід після ЧС-2022. На Мундіалі "ораньє" зупинились на стадії 1/4 фіналу, програвши у серії пенальті майбутнім чемпіонам – аргентинцям.

Для Кумана це вже другий прихід до керма рідної збірної. Вперше він тренував її з 2018 по 2020 роки (11 перемог, 5 мирових і 4 поразки), але потім спокусився на запрошення Барселони. Нідерландець очолив "кулес" у серпні 2020-го, протримався трохи більше року і втратив роботу через провальні результати.

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