Наступним керманичем "Кадри" стане Фернанду Сантуш. Офіційна презентація запланована на завтра, але президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша вже сьогодні публікує спільні фото з переможцем Євро-2016.

Do zobaczenia jutro na konferencji na @PGENarodowy! pic.twitter.com/cJVk8chP3i — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) January 23, 2023

Фаворитом на тренерське крісло збірної Польщі вважався Паулу Бенту, проте в останній момент він передумав і дав шлях своєму земляку. Сантуш попередні 8 років працював з рідною збірною Португалії. Після тріумфального Євро результати команди були неоднозначними – перемога в Лізі націй, але всього 1/8 фіналу на наступному Євро і виліт від Марокко у чвертьфіналі ЧС-2022.

Нагадаємо, 24 березня "Кадра" розпочне шлях у відборі Євро-2024 гостьовим матчем проти чехів. Також у цій групі є Молдова, Албанія та Фарерські острови.

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