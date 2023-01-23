Чемпіон Європи стане новим тренером збірної Польщі – очільник місцевого футболу розкрив усі карти до презентації
Збірна Польщі нарешті матиме нового головного тренера після довгих пошуків.
Наступним керманичем "Кадри" стане Фернанду Сантуш. Офіційна презентація запланована на завтра, але президент Польського футбольного союзу Цезари Кулеша вже сьогодні публікує спільні фото з переможцем Євро-2016.
Фаворитом на тренерське крісло збірної Польщі вважався Паулу Бенту, проте в останній момент він передумав і дав шлях своєму земляку. Сантуш попередні 8 років працював з рідною збірною Португалії. Після тріумфального Євро результати команди були неоднозначними – перемога в Лізі націй, але всього 1/8 фіналу на наступному Євро і виліт від Марокко у чвертьфіналі ЧС-2022.
Нагадаємо, 24 березня "Кадра" розпочне шлях у відборі Євро-2024 гостьовим матчем проти чехів. Також у цій групі є Молдова, Албанія та Фарерські острови.
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