Футболісти головної сенсації чемпіонату світу в Катарі не потребують додаткової нагороди за свою гру.

Марокко – перша африканська збірна, яка змогла вийти у півфінал чемпіонату світу. Привезти додому медалі "Атлаським левам" не вдалося – у півфіналі ЧС-2022 вони програли Франції, а в матчі за третє місце – Хорватії.

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Проте у себе на батьківщині підопічні Валіда Реграгі й без нагород стали героями. Марокканські футболісти вирішили, що буде достатньо народної любові, тому не хочуть брати гроші за свої виступи в Катарі. Збірна у повному складі відмовилася від преміальних, вирішивши спрямувати ці кошти на допомогу бідним сім'ям у Марокко. Про це повідомив Халед Бейдун.

Слід зауважити, що за свої виступи у Катарі збірна Марокко заробила 25 мільйони доларів. Щоправда, не всі ці гроші підуть на благодійність. Преміальні футболістів становлять лише частину цієї суми. Решта перейде у розпорядження федерації для забезпечення власної діяльності та розвитку футболу в країні.

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