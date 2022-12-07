Днями низка ЗМІ опублікувала інформацію про те, що польський уряд в особі прем'єр-міністра країни Матеуша Моравєцкі виплатить "кадрі" 30 мільйонів злотих за вихід до 1/8 фіналу ЧС-2022 у Катарі. Однак подібна новина обурила польську громадськість, і в країні спалахнув скандал. "Представникам олімпійських видів спорту за місця з 1 по 8 не платять, а футболістам за місця з 9 по 16 належить 30 мільйонів. Це абсурд", – зазначив у коментарі TVP Sport колишній захисник збірної Польщі Якуб Вавжиняк.

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Зрештою, Моравєцькі не підтвердив цю інформацію. Ба більше, запланована розмова прем'єр-міністра з капітаном "кадри" Робертом Лєвандовскі була скасована. Про це повідомляє Wyborcza.

Згідно з сайтом Transfery.info, польська футбольна спілка (PZPN) вже отримала від уряду 50 млн. злотих програму для футбольних шкіл. Зазначається, що інших виплат урядом на адресу PZPN не передбачено.

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