Футболисты главной сенсации чемпионата мира в Катаре не нуждаются в дополнительной награде за свою игру.

Марокко – первая африканская сборная, сумевшая выйти в полуфинал чемпионата мира. Привезти домой медали "Атласским львам" не удалось – в полуфинале ЧМ-2022 они проиграли Франции, а в матче за третье место – Хорватии.

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Однако у себя на родине подопечные Валида Реграги даже без наград стали героями. Марокканские футболисты решили, что им будет достаточно народной любви, потому не хотят брать деньги за свои выступления в Катаре. Сборная в полном составе отказалась от премиальных, решив направить эти средства в помощь бедным семьям в Марокко. Об этом сообщил Халед Бейдун.

Следует отметить, что за свои выступления в Катаре сборная Марокко заработала 25 миллионов долларов. Правда, не все эти деньги пойдут на благотворительность. Премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальное перейдет в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

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