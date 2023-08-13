Манчіні відмовився від роботи у збірній Італії, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу країни. Тренер подав заяву про відставку, хоча його контракт діяв до літа 2026 року.

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"Італійська федерація футболу оцінить найкращий варіант для "Скуадри адзурри". Ім'я нового тренера збірної буде оголошено найближчими днями", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Роберто Манчіні очолив збірну Італії в травні 2018 року після невиходу на ЧС-2018 та привів команду до чемпіонства на Євро-2020. "Скуадра адзурра" також є суперником збірної України у відборі на Євро-2024 – матч між командами запланований на 12 вересня.

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