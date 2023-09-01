В заявку "Скуадры Адзурры" вошли 29 футболистов – 4 вратаря+25 полевых.

Англия объявила заявку на матч с Украиной – четыре одноклубника Зинченко, изгнанник из МЮ и без звезды Челси

В сентябре итальянцы проведут 2 матча в рамках отбора Евро-2024. 9 числа действующие чемпионы Европы сыграют на поле Северной Македонии, а 12-го будут принимать Украину в Милане. Встреча с "сине-желтыми" может оказаться решающей в контексте борьбы за второе место группы С. Англия со старта оторвалась от всех преследователей, а Северная Македония и Мальта вряд ли смогут навязать конкуренцию.

Напомним, итальянцам пришлось экстренно искать замену Роберто Манчини, которого соблазнили щедрым предложением Саудовской Аравии. Новым рулевым стал автор чемпионского Наполи – Лучано Спаллетти.

Малиновский идет ва-банк – Дженоа готова помочь заткнуть критиков и авансом уже безумствует от украинца