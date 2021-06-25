"Після гри проти Польщі (1:1) я не спав 9 годин. Я отримував погрози, образи на адресу своєї родини. Моїм дітям бажали смерті... але зі мною все гаразд, можливо, кілька років тому я був би розбитий і відвернувся від усього світу.

Ярмоленко потрапив у символічну команду групового етапу Євро-2020

Можливо, я виконав свою роботу не так, як мав би. Я розумію, що мене критикують, бо я не забив, але я б хотів, щоб люди ставили себе на місце того, хто отримує погрози. Якби їм хоч раз сказали про смерть дитини... Я намагаюся відсунути телефон подалі від себе, але те, що вони пишуть моїй дружині, що вони пишуть моїм дітям. Усе це проходить через них", – цитує Морату Marca.

Нагадаємо, на груповому етапі Євро форвард забив лише один м'яч, проте це не завадило іспанцям вийти в плей-офф. Суперником "Фурії Рохи" в 1/8 фіналу стала Хорватія, матч відбудеться 28 червня.

Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8