Аеропорт Гамбії виявився вкрай негостинним до "пантер". Обамеянг і компанія прибули в термінал близько 23:30, а покинули його аж о 6 ранку наступного дня. Гравцям та персоналу навіть довелося спати на підлозі, що важко назвати якісним відпочинком перед матчем.

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"Просто розкішна ніч в аеропорту. Хотілося б знати, чому Гамбія 6 годин не віддає нам паспорти і тримає тут. Ми що, бранці?" – написав обурений Обамеянг в Instagram.

Додамо, що матч Гамбія – Габон відбудеться сьогодні о 18:00 за київським часом. Господарі відстають на три очки, тому їм потрібна виключно перемога.

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