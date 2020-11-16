Сборная Габона на 6 часов попала в ловушку аэропорта – Обамеянгу и компании пришлось спать на полу
Сборная Габона очень тяжело добиралась на матч квалификации Кубка африканских наций.
Аэропорт Гамбии оказался крайне негостеприимным к "пантерам". Обамеянг и компания прибыли в терминал около 23:30, а покинули его аж в 6 утра следующего дня. Игрокам и персоналу даже пришлось спать на полу, что трудно назвать качественным отдыхом перед матчем.
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"Просто роскошная ночь в аэропорте. Хотелось бы знать, почему Гамбия 6 часов не отдает нам паспорта и держит здесь. Мы что, пленники?" – написал возмущенный Обамеянг в Instagram.
Добавим, что матч Гамбия – Габон состоится сегодня в 18:00 по киевскому времени. Хозяева отстают на три очка, поэтому им нужна исключительно победа.
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