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Обурений фанат виїхав на автомобілі на поле, щоб збити суддю та суперника – жорстокі будні африканського футболу

11:00 402 Читать на русском
Обурений фанат виїхав на автомобілі на поле, щоб збити суддю та суперника – жорстокі будні африканського футболу
Кадр з фільму "Тахі 4" / Скріншот

Футбольні фанати у ПАР мають свої методи вирішення скандальних ситуацій за участі арбітрів.

Матч тамтешньої третьої ліги між Лука – Полокване був зупинений через витівку одного з глядачів.

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Вболівальнику господарів здалося, що опонент забив м'яч не за правилами, однак арбітр проігнорував порушення. Обурений фанат вирішив негайно відновити справедливість. Він сів у свій позашляховик BMW X5 і виїхав на поле в напрямку судді. Рефері виявився доволі прудким, тому гонщик переключився на інші цілі – гравців суперника. На щастя, суд Лінча по-африканськи завершився без жертв.

Зрештою, гру довелося переносити на інший час, оскільки водій-каратель погрожував ще раз виїхати на поле і таки досягти своєї мети.

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