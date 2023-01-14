Досвідчений голкіпер Стів Манданда більше не зіграє за "Ле Бльо". Чемпіонат світу-2022 став для нього останнім.

Після відходу Уго Льоріса з національної команди збірна Франції втрачає і його резервіста. 37-річний Стів Манданда найближчими днями оголосить про завершення міжнародної кар'єри, повідомляє L'Equipe.

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Очікувалося, що ветеран ще допоможе Дідьє Дешаму на час відсутності травмованого Майка Меньяна, однак Манданда вирішив зосередитися на клубній кар'єрі.

Стів Манданда, який влітку перейшов із Марселя в Ренн, дебютував за національну команду в 2008 році. У складі збірної Франції зіграв 35 матчів (1 – на ЧС-2022), став чемпіоном світу-2018 і фіналістом Мундіалю-2022. Також в його активі срібло домашнього чемпіонату Європи-2016.

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