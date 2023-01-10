У понеділок, 9 січня, капітан збірної Франції Уго Льоріс оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Він провів за "Ле Бльо" 145 матчів, з них 121 – у статусі капітана команди.

Льоріс завершив кар'єру в збірній Франції – він був капітаном на тріумфальному ЧС-2018

Як інформує L'Equipe, із відходом Льоріса на капітанську пов'язку претендують троє гравців. Це – центральний захисник Рафаель Варан, а також форварди Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн.

При цьому газета зазначає, що кандидатури Варана та Мбаппе якісно відрізняються від кандидатури Грізманна. L'Equipe вирішила провести опитування серед читачів із цього приводу, і станом на цей момент у голосуванні лідирує Кіліан Мбаппе.

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