"Кожен може говорити, що хоче. Реальність така, що збірна Бразилії хоче мене. Мені це подобається, це, звичайно, викликає ентузіазм. Але ви повинні поважати контракт, і я хочу його відпрацювати. Все зрозуміло. Я залишатимуся тут доти, доки Реал дозволятиме мені це. Я відчуваю симпатію президента, фанатів, гравців, атмосфера довкола мене дуже спокійна.

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І все, що станеться після мого контракту, це майбутнє, а майбутнє ніхто не знає. Я не знайомий з Едналдо Родрігесом [президент Федерації футболу Бразилії], але якщо він захоче зі мною поговорити, я із задоволенням з ним зустрінуся.

Мене не дивує, що ходять чутки, і це мене не хвилює. У нас з Реалом є два з половиною місяці, щоб спробувати виграти титули", – цитує Анчелотті L'equipe.

Журналісти запитали також наставника "вершкових", чи збирається він, як обіцяв, піти на пенсію після закінчення контракту з Реалом. Анчелотті був лаконічним і відповів: "Ні".

Нагадаємо, що після ЧС-2022 наставник Бразилії Тіте пішов у відставку. Наразі команду очолює Рамон Менезес. Карло Анчелотті – головний кандидат на посаду тренера "селесао".

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