"Збірна Бразилії хоче мене": Анчелотті ухвалив несподіване рішення
Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, чи збирається покинути мадридців.
"Кожен може говорити, що хоче. Реальність така, що збірна Бразилії хоче мене. Мені це подобається, це, звичайно, викликає ентузіазм. Але ви повинні поважати контракт, і я хочу його відпрацювати. Все зрозуміло. Я залишатимуся тут доти, доки Реал дозволятиме мені це. Я відчуваю симпатію президента, фанатів, гравців, атмосфера довкола мене дуже спокійна.
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І все, що станеться після мого контракту, це майбутнє, а майбутнє ніхто не знає. Я не знайомий з Едналдо Родрігесом [президент Федерації футболу Бразилії], але якщо він захоче зі мною поговорити, я із задоволенням з ним зустрінуся.
Мене не дивує, що ходять чутки, і це мене не хвилює. У нас з Реалом є два з половиною місяці, щоб спробувати виграти титули", – цитує Анчелотті L'equipe.
Журналісти запитали також наставника "вершкових", чи збирається він, як обіцяв, піти на пенсію після закінчення контракту з Реалом. Анчелотті був лаконічним і відповів: "Ні".
Нагадаємо, що після ЧС-2022 наставник Бразилії Тіте пішов у відставку. Наразі команду очолює Рамон Менезес. Карло Анчелотті – головний кандидат на посаду тренера "селесао".
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