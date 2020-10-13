Розташування "Трьох левів" покинули захисники Бен Чілвел та Кіран Тріпп'єр, інформує Sky Sports.

Ліга націй: збірна Чехії втратила головного тренера перед матчем з лідером групи

Гравець Челсі пропустив матчі проти Уельса і Бельгії через дисциплінарні санкції, а після цього травмував стопу. Легіонер Атлетіко отримав дозвіл покинути збірну через сімейні обставини. Таким чином, у головного тренера збірної Англії Гарета Саутгейта виникає певна проблема з лівим флангом оборони, на якому залишаються непрофільні Сака і Мейтленд-Найлс. Натомість капітан команди Харрі Кейн повинен повністю відновитися до матчу Ліги націй проти Данії (14 жовтня).

Додамо, що після 3 турів Англія очолює групу 1 Ліги А, маючи у своєму активі 7 очок.

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