Ісландія приймала Данію в рамках третього раунду Ліги націй. Читайте звіт на Футбол 24.

Ліга націй, дивізіон А, третій раунд

Ісландія – Данія – 0:3

Голи: Сігурйонссон, 45 (аг.), Еріксен, 46, Сков, 61

Англія здобула вольову перемогу над Бельгією та очолила групу А2 Ліги націй УЄФА

Данія на класі розібралась з ісландцями. Завдяки автоголу Сігурйонссона гості пішли на перерву у статусі переможця. Одразу на початку другого тайму зірка Інтера Крістіан Еріксен подвоїв перевагу данців.

Попри зручну перевагу саме гості продовжували володіти ініціативою, що і вилилось у третій гол від півзахисника Хоффенхайма Роберта Скова. Господарі не спромоглись відповісти бодай голом престижу.

Ісландія без залікових балів замикає групу А2, Данія розташувалась на третій сходинці. Фаворитами групи є збірні Бельгії та Англії.

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