Расположение "Трех львов" покинули защитники Бен Чилвелл и Киран Триппьер, информирует Sky Sports.

Лига наций: сборная Чехии потеряла главного тренера перед матчем с лидером группы

Игрок Челси пропустил матчи против Уэльса и Бельгии из-за дисциплинарных санкций, а затем травмировал стопу. Легионер Атлетико получил разрешение покинуть сборную по семейным обстоятельствам. Таким образом, у главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта возникает определенная проблема с левым флангом обороны, на котором остаются непрофильные Сака и Мейтленд-Найлс. Зато капитан команды Кейн должен полностью восстановиться к матчу Лиги наций против Дании (14 октября).

Добавим, что после 3 туров Англия возглавляет группу 1 Лиги А, имея в своем активе 7 очков.

Дания на выезде разгромила сборную Исландии, Эриксен отметился голом