Збірній Англії в останній момент довелося серйозно змінювати заявку на завершальні матчі кваліфікації Євро-2024.

Захисник Льюїс Данк (Брайтон), хавбек Джуд Беллінгем (Реал) і нападник Каллум Вілсон (Ньюкасл) випали зі складу через травми, інформує прес-служба "Трьох левів".

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Головний тренер англійців Гарет Саутгейт оперативно обрав заміни. Це захисники Ріко Льюїс (Ман Сіті), Езрі Конса (Астон Вілла) і хавбек Коул Палмер (Челсі). Для усіх трьох це дебютні виклики до національної збірної.

Нагадаємо, Англія заздалегідь гарантувала собі перше місце групи С і вихід на Євро-2024. Саутгейт може дозволити собі експерименти у домашньому матчі проти Мальти (17 листопада) і гостьовому проти Північної Македонії (21-го).

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