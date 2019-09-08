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Збірна Англії повторила переможну серію Іспанії у матчах відборів на Євро – попереду лише рекорд Чехії

13:25 275 Читать на русском
Збірна Англії повторила переможну серію Іспанії у матчах відборів на Євро – попереду лише рекорд Чехії
Радість "трьох левів" / Твіттер збірної Англії

Перемога над Болгарією у матчі відбору Євро-2020 стала знаковою для збірної Англії.

24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн
 
24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн

Це вже 13-й поспіль тріумф підопічних Гарета Саутгейта у матчах євровідбору.

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Після перемоги над Болгарією англійці наздогнали збірну Іспанії, яка також мала подібну серію з 2007 по 2014 роки, інформує Gracenote. Попереду лише рекорд Чехії, яка у 1995-2002 роках здобула п'ятнадцять перемог поспіль у кваліфікаціях на Євро.

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До слова, наступні матчі "трьох левів" у відборі на Євро-2020 – Косово (домашній), Чехія (гостьовий) і Болгарія (гостьовий).

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Євро-2020 Англія - Болгарія Англія Англія Чехія Чехія Іспанія Іспанія
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