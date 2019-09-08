Збірна Англії повторила переможну серію Іспанії у матчах відборів на Євро – попереду лише рекорд Чехії

Перемога над Болгарією у матчі відбору Євро-2020 стала знаковою для збірної Англії.

Це вже 13-й поспіль тріумф підопічних Гарета Саутгейта у матчах євровідбору.

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Після перемоги над Болгарією англійці наздогнали збірну Іспанії, яка також мала подібну серію з 2007 по 2014 роки, інформує Gracenote. Попереду лише рекорд Чехії, яка у 1995-2002 роках здобула п'ятнадцять перемог поспіль у кваліфікаціях на Євро.

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До слова, наступні матчі "трьох левів" у відборі на Євро-2020 – Косово (домашній), Чехія (гостьовий) і Болгарія (гостьовий).