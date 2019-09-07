Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А

У матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Болгарія поступилась Англії (0:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Невдаха і потенційний лідер групи зустрічались на легендарному стадіоні Уемблі. Перед цим поєдинком збірна Косово сенсаційно перемогла Чехію і тимчасово очолила групу А. Англійці провели лише два матчі (адже приймали участь у Лізі Націй) і обидва виграли. Болгари ж провели чотири і в жодному не змогли перемогти. Це був чи не останній шанс для них за щось зачепитись.

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Після стартового натиску господарів саме болгари на п’ятій хвилині завдали першого удару по воротах. Вони доволі неочікувано продовжили пресингувати і заробили перспективний кутовий. Згодом англійці прийшли до тями, відсунули суперника від своїх воріт і навіть зуміли забити, однак арбітр зафіксував положення поза грою у Харрі Кейна і гол не зарахував.

Але вже за кілька хвилин Кейн домігся свого і відкрив рахунок у матчі: після перепасовки у власному штрафному майданчику захисники збірної Болгарії помилились при передачі, чим одразу ж скористався Рахім Стерлінг. Він, перехопивши круглого, відпасував його на Кейна і тому залишалось лише поцілити у порожні ворота.

За мить Стерлінг небезпечно навішував у штрафний майданчик – захисник у неймовірному стрибку самовіддано вибив м’яч.

Незважаючи на значну перевагу у володінні м’ячем (70% на 30%) Англія не вражала в атаці: взявши в облогу гравців болгарської збірної на її половині поля англійці постійно шукали варіанти завершення атаки і майже не били по воротах.

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На 31-й хвилині чудовий шанс виник у болгар: після навісу у штрафний майданчик Галін Іванов головою пробивав по центру воріт, але уважно зіграв Пікфорд. За десять хвилин до закінчення першого тайму хороший момент був у Рашфорда: Маркус закидав у штрафний майданчик на Стерлінга, Рахім намагався зупинити м’яч і той відскочив від нього до захисника, який одразу ж вибив круглого подалі.

Друга половина зустрічі ледь не принесла успіх збірній Болгарії: Вандерсон опинився на ударній позиції у штрафному майданчику суперника і пробивав у дальній кут воріт. Пікфорд врятував свою команду. А за мить англійці здобули право на одинадцятиметровий – Ніколай Бодуров завалив суперника на газон. Харрі Кейн без проблем оформив дубль.

На 55-й хвилині Кейн віддячив Стерлінгу, виклавши тому м’яч під удар. Рахіму залишалось не схибити по пустих воротах.

На 73-й хвилині захисник збірної Болгарії Крістіан Дімітров, який тільки-но вийшов на заміну, збив Кейна у штрафному майданчику і арбітр призначив одинадцятиметровий. Сам винуватець і виконав пенальті зробивши хет-трик у матчі.

Болгари могли відквитати один м’яч – Івелін Попов зі штрафного цілив у праву дев’ятку і лише майстерність Пікфорда врятувала збірну Англії.

На останніх хвилинах матчу Пламен Ілієв ціною травми врятував свою команду від п’ятого голу – після виходу віч-на-віч м’яч після удару Маркуса Рашфорда влучив голкіперу у обличчя.

Після цієї перемоги Англія набрала дев’ять очок і очолила групу А, Болгарія з двома пунктами – передостання.

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