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Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А

20:48 593 Читать на русском
Євро-2020: Англія розгромила Болгарію і очолила турнірну таблицю групи А
Англія – Болгарія – 4:0

У матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 Болгарія поступилась Англії (0:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн
 
24’ Харрі Кейн
49’ Харрі Кейн
55’ Рахім Стерлінг
73’ Харрі Кейн

Невдаха і потенційний лідер групи зустрічались на легендарному стадіоні Уемблі. Перед цим поєдинком збірна Косово сенсаційно перемогла Чехію і тимчасово очолила групу А. Англійці провели лише два матчі (адже приймали участь у Лізі Націй) і обидва виграли. Болгари ж провели чотири і в жодному не змогли перемогти. Це був чи не останній шанс для них за щось зачепитись.

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Після стартового натиску господарів саме болгари на п’ятій хвилині завдали першого удару по воротах. Вони доволі неочікувано продовжили пресингувати і заробили перспективний кутовий. Згодом англійці прийшли до тями, відсунули суперника від своїх воріт і навіть зуміли забити, однак арбітр зафіксував положення поза грою у Харрі Кейна і гол не зарахував.

Але вже за кілька хвилин Кейн домігся свого і відкрив рахунок у матчі: після перепасовки у власному штрафному майданчику захисники збірної Болгарії помилились при передачі, чим одразу ж скористався Рахім Стерлінг. Він, перехопивши круглого, відпасував його на Кейна і тому залишалось лише поцілити у порожні ворота.

За мить Стерлінг небезпечно навішував у штрафний майданчик – захисник у неймовірному стрибку самовіддано вибив м’яч.

Незважаючи на значну перевагу у володінні м’ячем (70% на 30%) Англія не вражала в атаці: взявши в облогу гравців болгарської збірної на її половині поля англійці постійно шукали варіанти завершення атаки і майже не били по воротах.

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На 31-й хвилині чудовий шанс виник у болгар: після навісу у штрафний майданчик Галін Іванов головою пробивав по центру воріт, але уважно зіграв Пікфорд. За десять хвилин до закінчення першого тайму хороший момент був у Рашфорда: Маркус закидав у штрафний майданчик на Стерлінга, Рахім намагався зупинити м’яч і той відскочив від нього до захисника, який одразу ж вибив круглого подалі.

Друга половина зустрічі ледь не принесла успіх збірній Болгарії: Вандерсон опинився на ударній позиції у штрафному майданчику суперника і пробивав у дальній кут воріт. Пікфорд врятував свою команду. А за мить англійці здобули право на одинадцятиметровий – Ніколай Бодуров завалив суперника на газон. Харрі Кейн без проблем оформив дубль.

На 55-й хвилині Кейн віддячив Стерлінгу, виклавши тому м’яч під удар. Рахіму залишалось не схибити по пустих воротах.

На 73-й хвилині захисник збірної Болгарії Крістіан Дімітров, який тільки-но вийшов на заміну, збив Кейна у штрафному майданчику і арбітр призначив одинадцятиметровий. Сам винуватець і виконав пенальті зробивши хет-трик у матчі.

Болгари могли відквитати один м’яч – Івелін Попов зі штрафного цілив у праву дев’ятку і лише майстерність Пікфорда врятувала збірну Англії.

На останніх хвилинах матчу Пламен Ілієв ціною травми врятував свою команду від п’ятого голу – після виходу віч-на-віч м’яч після удару Маркуса Рашфорда влучив голкіперу у обличчя.

Після цієї перемоги Англія набрала дев’ять очок і очолила групу А, Болгарія з двома пунктами – передостання.

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