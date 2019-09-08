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Сборная Англии повторила победную серию Испании в матчах отборов на Евро – впереди только рекорд Чехии

13:25 55 Читати українською
Сборная Англии повторила победную серию Испании в матчах отборов на Евро – впереди только рекорд Чехии
Радость "трех львов" / Твиттер сборной Англии

Победа над Болгарией в матче отбора Евро-2020 стала знаковой для сборной Англии.

24’ Харри Кейн
49’ Харри Кейн
55’ Рахим Стерлинг
73’ Харри Кейн
 
24’ Харри Кейн
49’ Харри Кейн
55’ Рахим Стерлинг
73’ Харри Кейн

Это уже 13-й подряд триумф подопечных Гарета Саутгейта в матчах евроотбора.

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После победы над Болгарией англичане догнали сборную Испании, которая также имела подобную серию с 2007 по 2014 годы, сообщает Gracenote. Впереди только рекорд Чехии, которая в 1995-2002 годах добыла пятнадцать побед подряд в квалификациях на Евро.

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К слову, следующие матчи "трех львов" в отборе на Евро-2020 – Косово (домашний), Чехия (гостевой) и Болгария (гостевой).

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Евро-2020 Англия - Болгария Англия Англия Чехия Чехия Испания Испания
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