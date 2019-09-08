Сборная Англии повторила победную серию Испании в матчах отборов на Евро – впереди только рекорд Чехии

Украина — 14:09 377
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Конфликт игроков Динамо и Михайличенко после двух подряд неудач – стали известны новые подробности
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УЕФА назначил украинскую бригаду арбитров на матч Франция – АндорраЕвро-2020 — 13:14 81
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Ман Сити и Аталанта поздравили Зинченко и Малиновского с забитыми голами в составе сборной УкраиныЕвро-2020 — 12:20 267
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Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минусаЕвро-2020 — 02:40 4288