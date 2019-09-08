Сборная Англии повторила победную серию Испании в матчах отборов на Евро – впереди только рекорд Чехии

Победа над Болгарией в матче отбора Евро-2020 стала знаковой для сборной Англии.

Это уже 13-й подряд триумф подопечных Гарета Саутгейта в матчах евроотбора.

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После победы над Болгарией англичане догнали сборную Испании, которая также имела подобную серию с 2007 по 2014 годы, сообщает Gracenote. Впереди только рекорд Чехии, которая в 1995-2002 годах добыла пятнадцать побед подряд в квалификациях на Евро.

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К слову, следующие матчи "трех львов" в отборе на Евро-2020 – Косово (домашний), Чехия (гостевой) и Болгария (гостевой).