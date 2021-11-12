Побиття Албанії дозволило підопічним Саутгейта оформити найрезультативніший календарний рік в історії "Трьох левів", інформує Opta.

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Попередній рекорд був встановлений аж в 1908-му. Тоді англійська збірна забила 39 м'ячів упродовж року. У поточному Кейну і компанії вже вдалося наколотити 42, але попереду ще другий тайм з албанцями і поєдинок зі скромним Сан-Маріно.

Нагадаємо, Україна стала одним зі "співучасників" рекорду англійців. У чвертьфіналі Євро-2020 команда тоді ще Андрія Шевченка "ковтнула" 4 голи.

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