Избиение Албании позволило подопечным Саутгейта оформить самый результативный календарный год в истории "Трех львов", информирует Opta.

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Предыдущий рекорд был установлен аж в 1908-м. Тогда английская сборная забила 39 мячей в течение года. В текущем Кейну и компании уже удалось наколоть 42, но впереди еще второй тайм с албанцами и поединок со скромным Сан-Марино.

Напомним, Украина стала одним из "соучастников" рекорда англичан. В четвертьфинале Евро-2020 команда тогда еще Андрея Шевченко "проглотила" 4 гола.

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