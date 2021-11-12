Він очолює десятки рейтингів і номінацій. Йому належить безліч рекордів та досягнень, які майже нереально перевершити. Проте головний здобуток Пітера Шилтона – завойовані вболівальницькі серця.

Свою воротарську кар'єру Пітер розпочав у провідному клубі рідного міста – Лестері, коли йому виповнилося 15. Наступного року він дебютував за "лисиць", ставши наймолодшим гравцем цієї команди. Після продажу легендарного Гордона Бенкса 17-річний кіпер отримав більше ігрової практики (начебто саме Бенкс був своєрідним протеже юного кіпера у Лестері). У майбутньому саме Шилтон та Бенкс вважатимуться найкращими голкіперами в історії англійського футболу.

У складі Лестера Пітер пробився до фіналу Кубка Англії і навіть відзначився голом у ворота Саутгемптона. 18-річний воротар вибив м'яч від власних воріт таким чином, що він незвичним чином відбився від газону та опинився у сітці "святих".

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У листопаді 1974-го Сток Сіті придбав Шилтона за рекордні 325 тисяч фунтів. У 1977-му голкіпер приєднався до Ноттінгем Форест легендарного Браяна Клафа, з яким виграв усі можливі трофеї, зокрема, два поспіль Кубки чемпіонів.

Чималих успіхів Пітер досягнув і у складі двох наступних команд, Саутгемптона та Дербі Каунті. Останньою професійною командою в кар'єрі вже 46-річного (!) Шилтона став Лейтон Орієнт. Загалом видатний кіпер провів 1005 ігор в усіх англійських дивізіонах. А ще Шилтон залишається світовим рекордсменом за кількістю офіційних матчів – 1390.

Шилтон з Кубком чемпіонів / фото Ноттінгем Форест

Головною гордістю і візиткою Пітера Шилтона є виступи у складі національної команди. Протягом багатьох років його прізвище було символом надійності збірної Англії, де Шилтон також встановив кілька рекордів. Головні з них: кількість "сухих" матчів на Мундіалях (10, як і у Фаб'єна Бартеза) та загальна кількість у складі збірної Англії (125).

Вперше у національну команду Шилтона викликали у 1970-му. Альф Ремзі запросив у збірну голкіпера, який виступав не в команді елітного дивізіону. Після автомобільної аварії, ушкодження ока та прощання зі збірною Гордона Бенкса боротьбу за статус №1 у складі "трьох левів" вели Шилтон та Рей Клеменс із Ліверпуля.

Парадоксально, та на свій перший чемпіонат світу Шилтон поїхав у 32. Згодом, після прощання зі збірною Клеменса у 1984-му, Шилтон на довгі роки стане основним стражем воріт. Майже половину своїх матчів за збірну (61 зі 125) Шилтон провів після свого 35-річчя.

Шилтон на ЧС-1990 / фото з соцмереж

У 1986-му відбулася одна з найбільш знакових подій в житті воротаря і, зрештою, всього світового футболу. На тому Мундіалі англійці вийшли з групи із величезними проблемами. У наступній стадії "три леви" без проблем пройшли Парагвай (3:0), а у чвертьфіналі чемпіонату світу зустрілися з Аргентиною, якій поступилися 1:2.

На початку 2020-го Шилтон дав резонансне інтерв'ю The Guardian: "Після 30 років виступів є кілька речей, якими я справді пишаюся. Одна з них – рекорд, який ми з Фаб'єном Бартезом ділимо за найбільшою кількістю "сухих" матчів на чемпіонатах світу. Очевидно, це був би мій особистий рекорд, якби не якийсь містер Марадона. Я зробив усе, що міг, і на знаменитій фотографії видно, що я ближче до м'яча, ніж його голова. Ось чому він зіграв рукою. Завжди трапляються люди, які кажуть: "О, він стрибнув вище за тебе". Він не стрибав вище за мене. Він шахрай".

Марадона та Шилтон / фото із соцмереж

Пітер також припустив, що наявність VAR врятувала б Англію. Голкіпер зізнався, що не розуміє Марадону і дивується, чому той так і не розкаявся. Зрештою, "рука Бога" Марадони формально не перешкоджала "сухому" матчу Шилтона. Того дня Марадона забив інший феноменальний гол, коли пройшов ледве не півкоманди і забив Англії чистий м'яч.

Він не вибачатиметься, а я не потисну йому руки. Я завжди казав, що він є найбільшим гравцем в історії, але я не поважаю його як спортсмена і ніколи не буду, – заявив Шилтон.

Пітер Шилтон / фото із соцмереж

Вже після смерті великого аргентинця Шилтон сказав: "Ця історія мала неприємний смак, але тепер все в минулому. Він залишив нас, і ми маємо відзначити його велич".

У 1990-му Шилтон взяв участь у своєму третьому і останньому Мундіалі. Саме там видатний англієць провів прощальний, 125-й, матч за збірну. Майже у 41, у поєдинку за третє місце! На жаль, англійці програли Італії (1:2), а Шилтон залишився без медалі. Одразу після тієї гри Пітер попрощався з національною командою.